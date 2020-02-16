«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Аризоне» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Аризоны Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Аризоне» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе «Койотс» отличились Кристиан Дворак, Фил Кессел и Лоусон Круз. У гостей единственную шайбу забросил Карл Хагелин.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты 52 секунды и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности «-1».

Ранее сообщалось, что два очка Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать десятую победу подряд в НХЛ.

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