Два очка Кучерова помогли «Тампе» одержать 10-ю победу подряд в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:3.

В составе хозяев отличились Алекс Киллорн, Седрик Пакетт, Картер Вераге, Брейден Пойнт и Никита Кучеров. У «Флайерз» шайбы забросили Иван Проворов, Джеймс ван Римсдайк и Клод Жиру.

Российские игроки «Лайтнинг» Кучеров и Михаил Сергачёв также отметились результативными передачами. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 30 из 33 бросков.

На счету Проворова, помимо гола, тоже результативная передача.

Для «Тампы» эта победа стала десятой подряд.

Ранее «Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.