«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» в гостях переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

У «хищников» отличились Виктор Арвидссон, Мэтт Дюшейн, Кайл Туррис и Микаэль Гранлунд. За хозяев шайбы забросили Зак Сэнфорд, Джейден Шварц и Джордан Кайру. Российский нападающий «блюзменов» провёл на льду 8 минут 6 секунд и заработал показатель полезности «-2».

В другом матче игрового дня «Бостон Брюинз» на своей площадке одолел «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Ранее сообщалось, что Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой».