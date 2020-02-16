«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Нэшвилл Предаторз» в гостях переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).
«Нэшвилл» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ
  • Reuters

У «хищников» отличились Виктор Арвидссон, Мэтт Дюшейн, Кайл Туррис и Микаэль Гранлунд. За хозяев шайбы забросили Зак Сэнфорд, Джейден Шварц и Джордан Кайру. Российский нападающий «блюзменов» провёл на льду 8 минут 6 секунд и заработал показатель полезности «-2».

В другом матче игрового дня «Бостон Брюинз» на своей площадке одолел «Детройт Ред Уингз» (4:1).

Ранее сообщалось, что Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой».

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