Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой»
- Reuters
Российский хоккеист размочил счёт после того, как хозяева повели 3:0. Проворов отличился при игре в большинстве в середине второго периода. Это его десятый гол в текущем сезоне.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал себе в актив один балл за результативную передачу в случае с первой заброшенной шайбой.
В настоящий момент в матче идёт третий период.
Ранее сообщалось, что Бобровский высказался о возможной игре против Панарина в плей-офф НХЛ.