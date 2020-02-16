Проворов забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ в матче «Филадельфии» с «Тампой»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Российский хоккеист размочил счёт после того, как хозяева повели 3:0. Проворов отличился при игре в большинстве в середине второго периода. Это его десятый гол в текущем сезоне.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал себе в актив один балл за результативную передачу в случае с первой заброшенной шайбой.

В настоящий момент в матче идёт третий период.

Ранее сообщалось, что Бобровский высказался о возможной игре против Панарина в плей-офф НХЛ.