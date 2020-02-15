Бобровский высказался о возможной игре против Панарина в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о возможной игре в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» соотечественника Артемия Панарина.

«Даже не знаю. Но плей-офф — это серьёзная штука. Большой бизнес. И я не думаю, что Панарин решит помочь мне, думая: «Вот Серёга — мой друг, и я лучше мимо ворот промахнусь», — цитирует Бобровского «Матч ТВ».

Он также вспомнил, как они проводили время вместе во время периода выступления за «Коламбус Блю Джекетс».

«У нас было много вечеров и посиделок у меня дома. Там было много веселья. Мы немного скучаем по этому времени. Но что есть, то есть», — добавил Бобровский.

На данный момент «Флорида» занимает 10-е место в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — 11-е.

Ранее сообщалось, что Панарин догнал Александра Фролова по количеству очков за карьеру в НХЛ.