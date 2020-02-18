«Вашингтон» уступил «Вегасу» в матче НХЛ, Овечкин очков не набрал
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Встреча, проходившая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Вегаса» забрасывали Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Вашингтона» дубль на счету Ти Джея Оши.
Российский форвард гостей Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Василевский признан второй звездой недели НХЛ.