Гол и пас Панарина, рекорд Василевского и молчание Овечкина: как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей, а также реализовал буллит в матче с «Миннесотой». Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский помог команде взять верх над «Эдмонтоном» и обновил рекорд клуба по продолжительности беспроигрышной серии в основное время. При этом нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться в третьей встрече подряд и остался на отметке в 698 шайб за карьеру.

Молчание Овечкина

«Вашингтон» в гостях взял верх над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу подопечных Тодда Рирдена, что позволило им приблизиться к своим главным конкурентам в борьбе за Президентский кубок — хоккеистам «Тампа-Бэй» и «Бостона». Тем не менее лидер «столичных» Александр Овечкин не смог отличиться в третьей игре подряд и стать одним из семи игроков, преодолевших отметку в 700 голов за карьеру.

Овечкин провёл на льду 25 минут 48 секунд и нанёс семь бросков по воротам своего бывшего одноклубника Филиппа Грубауэра, но ни один из них не увенчался успехом. По итогам встречи показатель полезности Александра составил «0», несмотря на то что он находился на льду в эпизодах с двумя заброшенными шайбами партнёров. Так, он дважды успешно вышел на реализацию численного преимущества, но не принял участия в комбинациях.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне у Овечкина уже были проблемы с набором очков, приводившие к сухим сериям из трёх матчей подряд. Оба раза это произошло в декабре. Сначала он не смог отметиться баллами за результативность в играх с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелесом» и «Анахаймом», а затем — с «Бостоном», «Тампа-Бэй» и «Коламбусом».

Что касается партнёров Овечкина по «Кэпиталз», то Евгений Кузнецов не вышел на лёд из-за травмы, Илья Самсонов остался в запасе, а Дмитрий Орлов не смог отметиться голами или передачами. Благодаря этому, самым результативным игроком встречи среди россиян стал нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев. Он выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Андре Бураковски и помог коллективу открыть счёт. Таким образом, в его активе стало семь (1 + 6) очков в 25 матчах.

Два очка и буллит Панарина

Лидер «Рейнджерс» продлил свою удачную серию до четырёх встреч, став главным творцом победы над «Миннесотой». Хоккеисты из Нью-Йорка испытали серьёзные проблемы в гостевой дуэли и смогли взять верх лишь по буллитам. При этом как в основное, так и в дополнительное время на льду выделялся Артемий Панарин, который не только отметился голом и передачей, но и реализовал бросок в послематчевой серии.

Российский форвард отличился уже на 12-й минуте, оформив свой 145-й гол в НХЛ. К этому моменту «синерубашечники» уступали в счёте благодаря попаданию Райана Донато, но сумели быстро восстановить паритет. Гостям удалась размашистая атака с переводом с правого фланга на левый, где неприкрытым оказался Панарин. В стиле своего коллеги Овечкина он расположился в круге вбрасывания и сильным кистевым броском прошил сетку.

Однако «Уайлд» не сдался и в ближайшие 26 минут ещё два раза оставил не у дел Александра Георгиева. Камбэк «Рейнджерс» пришёлся на последнюю десятиминутку. Сначала Павел Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне, а за 66 секунд до финальной сирены отличился Мика Зибанежад. Панарин выступил в роли организатора атаки, а швед уверенно реализовал момент.

В результате победитель определялся в серии буллитов, где преуспели гости. Хозяева не смогли огорчить Георгиева, а Зибанежад и Панарин отлично воспользовались своими шансами. Особенно стоит отметить гол Артемия. Россиянин красиво переиграл Алекса Стэйлока, но манера исполнения вызвала споры. Согласно правилам, хоккеист не имеет права прерывать движение и останавливать шайбу на пути к воротам. Арбитрам даже пришлось воспользоваться видеоповтором, но в итоге они встали на сторону форварда «Рейнджерс».

«Гол должны были отменить. Я только что читал правила, и там указано, что шайба должна непрерывно двигаться вперёд. Может, у меня проблемы со зрением, но в конце на движение вперёд не похоже», — заявил The Athletic тренер «Миннесоты» Брюс Будро.

Наставник «Рейнджерс» Дэвид Куинн согласился, что у судей были основания не засчитать бросок Панарина, но сам склонялся к тому, что арбитры всё же встанут на сторону россиянина. Впоследствии вердикт объяснили в пресс-службе НХЛ.

«Видеоповтор подтвердил, что Панарин сохранял шайбу в постоянном движении в сторону линии ворот, следовательно, забил гол по правилам», — говорится в заявлении лиги.

После этой встречи в активе Панарина значится 76 (29 + 47) очков. Он занимает пятое место в гонке бомбардиров, а Нэйтан Маккиннон опережает его всего на четыре балла (32 + 48). Возглавляет рейтинг форвард «Эдмонтона» Леон Драйзатль с 90 (32 + 58) очками.

Рекордная серия Василевского и неудачи соотечественников

В отсутствие травмированного Никиты Кучерова «Тампа-Бэй» не без труда справился с «Эдмонтоном» и сохранил за собой второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Коллектив Джона Купера записал на свой счёт три заброшенные шайбы, позволив гостям отметиться лишь одним точным броском. Причиной тому во многом стал вратарь Андрей Василевский, записавший на свой счёт 29 спасений.

В нынешнем сезоне присутствие Василевского в воротах является гарантом успеха «Лайтнинг». Так, он является лидером сезона по числу побед (31), а также обладателем клубного рекорда по продолжительности беспроигрышной серии в основное время. Триумф в дуэли с «Ойлерз» помог продлить её до 20 встреч.

Тем временем другие отечественные стражи ворот не могут похвастаться такой уверенной игрой. Сергей Бобровский пока так и не смог найти себя во «Флориде», а противостояние с «Филадельфией» обернулось для него очередным разочарованием. Один из самых высокооплачиваемых голкиперов лиги (в среднем $10 млн в год, по информации CapFriendly) провёл на льду 20 минут, за которые пропустил трижды и был заменён. В результате «Пантерз» уступили со счётом 2:6 и потерпели пятое поражение в шести встречах. В отличие от соотечественника, Семён Варламов вышел по ходу матча, но также не спас «Айлендерс» от разгрома. «Нэшвилл» дважды огорчил россиянина и взял верх со счётом 5:0.

Голы Гурьянова и Наместникова

Очередной игровой день стал успешным для Дениса Гурьянова. Форвард «Далласа» записал на свой счёт 17-ю шайбу в сезоне и помог своей команде взять верх над грозным «Торонто». Таким образом, россиянин отметился четырьмя голами в последних пяти играх и вышел на второе место в списке лучших снайперов «Старз».

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В данном рейтинге лидирует Джейми Бенн, в активе которого значится 18 точных бросков. Гурьянов же делит вторую строчку с Рупом Хинтцем. На данный момент в активе Дениса 23 (17 + 6) очка в 52 матчах, что является лучшим результатом в его карьере. Так, в прошедшем чемпионате он появился на льду 21 раз и сумел отметиться лишь четырьмя (1 + 3) баллами.

Успешно выступили и российские легионеры «Оттавы». Владислав Наместников забросил 12-ю шайбу и укрепился в статусе пятого лучшего снайпера коллектива. При этом от занимающего четвёртую строчку Тайлера Энниса его отделяет всего один точный бросок. Артём Анисимов же выступил в роли ассистента в эпизоде с голом Ника Пола и помог «Сенаторз» прервать серию из шести поражений подряд.

Иван Барбашёв 15-й раз в сезоне отметился результативным пасом, но не смог помочь «Сент-Луису» прервать неудачную серию. Действующие обладатели Кубка Стэнли уступили в третьей игре подряд, а в роли обидчиков выступили противники из «Вегаса». Гостям не помогли ни удачные действия россиянина, ни покер Зака Сэнфорда. В сверхрезультативной дуэли верх взяли хозяева — 6:5.