Тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Панарина

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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро остался недоволен решением арбитров засчитать буллит российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Панарина
  • Reuters

«Нельзя было засчитывать. Я просто только что прочитал правило, которое гласит, что шайба должна двигаться к воротам в течение всего исполнения буллита. Возможно, что я и слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам», — цитирует Будро журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

После шайбы Панарина в серии буллитов судьи посмотрели видеоповтор, но всё равно приняли решение засчитать гол.

«Рейнджерс» обыграл «Миннесоту» по буллитам — 4:3.

Ранее НХЛ объяснила, почему буллит Панарина был засчитан.

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