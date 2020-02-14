Тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Панарина

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро остался недоволен решением арбитров засчитать буллит российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нельзя было засчитывать. Я просто только что прочитал правило, которое гласит, что шайба должна двигаться к воротам в течение всего исполнения буллита. Возможно, что я и слепой, но не похоже, чтобы в конце буллита Панарин двигал шайбу к воротам», — цитирует Будро журналист Майкл Руссо в своём Twitter.

После шайбы Панарина в серии буллитов судьи посмотрели видеоповтор, но всё равно приняли решение засчитать гол.

«Рейнджерс» обыграл «Миннесоту» по буллитам — 4:3.

Ранее НХЛ объяснила, почему буллит Панарина был засчитан.