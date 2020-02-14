НХЛ объяснила, почему буллит Панарина был засчитан

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала заявление по поводу буллита российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б).

«После видеопросмотра было установлено: Панарин сохранял шайбу в постоянном движении к воротам, следовательно, гол засчитан согласно правилам», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Отмечается, что решение было принято, так как шайба двигалась в направлении ворот соперника, а после броска момент считался завершённым.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что Панарин забросил свою 145-ю шайбу за карьеру в НХЛ.