НХЛ объяснила, почему буллит Панарина был засчитан
- Reuters
«После видеопросмотра было установлено: Панарин сохранял шайбу в постоянном движении к воротам, следовательно, гол засчитан согласно правилам», — говорится в заявлении на сайте лиги.
Отмечается, что решение было принято, так как шайба двигалась в направлении ворот соперника, а после броска момент считался завершённым.
Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.
Ранее сообщалось, что Панарин забросил свою 145-ю шайбу за карьеру в НХЛ.