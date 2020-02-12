«Проходит тщательное обследование»: что известно о состоянии перенёсшего сердечный приступ хоккеиста Боумистера

Защитник «Сент-Луиса» Джей Боумистер перенёс сердечный приступ во время матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги c «Анахаймом». Игрок потерял сознание на скамейке запасных, его экстренно доставили в больницу. По словам генерального менеджера «Блюз» Дуга Армстронга, сейчас спортсмен находится в сознании и проходит тщательное медицинское обследование.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахаймом» и «Сент-Луисом» был прерван из-за инцидента, произошедшего с защитником гостей Джеем Боумистером. По ходу первого периода представитель действующих обладателей Кубка Стэнли потерял сознание на скамейке запасных и был госпитализирован. На данный момент спортсмен находится в сознании и проходит медицинское обследование. Дата проведения оставшейся части встречи пока неизвестна.

Эпизод произошёл за 7 минут 50 секунд до окончания первого периода. К этому моменту коллективы успели обменяться голами: на точный бросок Адама Хенрика гости ответили шайбой Ивана Барбашёва. Боумистер исполнил заброс в зону противника, после чего поехал на смену.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

Спустя несколько секунд игра была остановлена, а хоккеисты «Блюз» направились на скамейку запасных, когда заметили, что их партнёр потерял сознание. Первыми об этом просигнализировали защитники Алекс Пьетранджело и Винс Данн, находившиеся в этот момент рядом с Джеем. К месту происшествия сразу прибыли сотрудники медицинского персонала.

На протяжении нескольких минут врачи оценивали состояние Боумистера, после чего было принято решение о его госпитализации. После того как он на носилках покинул площадку «Хонда-центра», арбитры приняли решение о приостановке встречи.

«Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника «Блюз» Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее», — сообщили в НХЛ.

Случившееся стало шоком как для партнёров и тренерского штаба «Сент-Луиса», так и для болельщиков коллектива. Несмотря на возраст, Боумистер считался одним из самых физически сильных игроков команды. По сведениям St. Louis Post-Dispatch, в межсезонье он регулярно совершал поездки на велосипеде по горам.

Некоторое время не поступало никакой информации относительно состояния здоровья самого хоккеиста. Позднее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг опубликовал официальное заявление на сайте клуба.

«Сразу после смены, за 7:50 до окончания первого периода сегодняшнего матча, у Боумистера случился сердечный приступ на скамейке запасных, он потерял сознание. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала нашей команды, врачей и массажистов «Анахайма» нам удалось стабилизировать состояние Джея», — говорится в сообщении Армстронга.

Как сказал генеральный менеджер «Блюз», когда Боумистера отправляли в больницу, он «находился в сознании и мог двигать руками и ногами».

«Сейчас он по-прежнему в сознании и проходит тщательное медицинское обследование. Новую информацию о состоянии здоровья Джея мы опубликуем в среду утром», — добавил Армстронг.

Примечательно, что «Сент-Луис» ежегодно проводит акцию Dads Trip, в рамках которой вместе с атлетами на игру летят их отцы. Таким образом, Дэн Боумистер стал свидетелем инцидента с его сыном и вызвался сопровождать его в больницу Университета Калифорнии.

Стоит отметить, что 36-летний Боумистер является самым возрастным игроком в составе действующих обладателей Кубка Стэнли. На протяжении всего прошлого сезона ходили слухи относительно возможного завершения карьеры спортсмена ввиду не самых удачных результатов, но Джей сумел набрать форму и ударно провёл концовку чемпионата. Так, регулярку он завершил с 17 (3 + 14) очками и показателем полезности «-3», но в плей-офф преобразился и стал лучшим в данном аспекте («+9»). Аналогичными цифрами может похвастаться разве что форвард Джейден Шварц.

По ходу нынешнего сезона Боумистер признавался, что хотел бы играть и в следующем, но отмечал, что ещё не обсуждал этот вопрос с руководством «Блюз». Защитник заявлял, что в клубе есть за кого волноваться, намекая на ситуацию вокруг продления контракта капитана Алекса Пьетранджело.

В хоккейном сообществе отреагировали на ситуацию с Боумистером. Так, в пресс-службе «Анахайма» адресовали семье защитника «их мысли и наилучшие пожелания», а нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши признался, что «молится за Бо».

Стоит отметить, что в последний раз подобный инцидент случился в НХЛ в 2014 году. Тогда в ходе матча с «Коламбусом» сердечный приступ перенёс Рич Певерли. Нападающий «Далласа» потерял сознание на скамейке и был госпитализирован. После этого он уже не смог вернуться на лёд и спустя полгода объявил о завершении карьеры.