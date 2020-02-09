Роковая секунда: сборная России по хоккею проиграла по буллитам Чехии на шведском этапе Евротура

Сборная России по хоккею потерпела третье подряд поражение на Шведских играх. Подопечные Алексея Кудашова уступили Чехии в серии буллитов. По ходу матча россияне несколько раз вели в счёте, в том числе в последние три минуты основного времени. Однако за секунду до финальной сирены чехам удалось перевести игру в овертайм. Российская команда впервые за два года не смогла одержать ни одной победы на этапе Евротура.

Сборной России по хоккею пришлось завершать Шведские игры, толком не отдохнув после субботней встречи с хозяевами третьего этапа Евротура. Выходить на матч с чехами предстояло днём в воскресенье — спустя менее чем сутки после поражения от шведской команды.

Изменения в составе при таких обстоятельствах напрашивались сами собой, и главный тренер сборной Алексей Кудашов пошёл на радикальные меры. Он убрал из заявки тройку Василий Подколзин — Иван Морозов — Кирилл Марченко, с которой ему после возвращения в СКА ещё заканчивать регулярный чемпионат КХЛ. Не нашлось места на игру с Чехией и для защитника Данилы Галенюка, и для вратаря Александра Самонова, которого заменил Игорь Бобков.

На первых минутах у подопечных Кудашова было заметно огромное желание избежать третьего поражения подряд. Сборная играла в неполные четыре тройки — Артём Швец-Роговой ни на секунду не выходил на лёд. Однако это не мешало создавать проблемы чехам, особенно при игре в большинстве. На 12-й минуте Артур Каюмов броском с острого угла открыл счёт.

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При этом у россиян дисциплина тоже хромала, и подопечные Милоша Ржиги этим воспользовались до конца первого периода. Удаление Андрея Миронова, ещё и с десятиминутным запретом появляться на льду, привело к голу Якуба Флека — хотя шайба влетела в ворота по истечении двухминутного штрафа, к тому времени россияне ещё фактически были в меньшинстве.

После перерыва сборная Чехии старалась развить успех, но Бобков стал гораздо лучше реагировать на броски, и тогда инициатива вернулась к российской команде. Хорошими моментами отметилась добрая половина нападающих, только отличиться никому не удавалось — не помогли даже четыре минуты большинства.

Когда удалился Артём Галимов, то могло показаться, что до следующего периода поводов для радости уже не будет. Однако случился настоящий курьёз — Якуб Ержабек сломал клюшку при броске от синей линии, и шайбу перехватили Андрей Светлаков и Максим Мамин. Вдвоём они заставили чешского вратаря капитулировать, а судьи после видеоповтора засчитали гол.

В третьей 20-минутке российской сборной нужно было максимально надёжно сыграть по счёту — ни разу ещё на Шведских играх победа не была так близка. Но усталость начала давать о себе знать, к тому же команда понесла потери — во время стычки Миронова с Радимом Зогорной досталось по руке Голышеву. Вскоре удаление получил и капитан Богдан Киселевич, а Бобков очень некстати пропустил дальний бросок от Яна Коштялека.

Спасителем сборной едва не стал Павел Порядин. Молодой нападающий в падении вновь вывел сборную России вперёд за три минуты до конца основного времени. Только его стараний оказалось мало. Чехи доигрывали матч с шестью полевыми игроками, и снова Коштялек оказался на удобной позиции для броска. Защитник прицелился за две десятые секунды до сирены и сумел сравнять счёт. В какой-то мере такое завершение третьего периода было даже логичным — чехи 14 раз бросили по воротам Бобкова за это время.

В овертайме у россиян был шанс закончить матч победой — Томаш Гика практически сразу заработал удаление. Реализовать столь верный момент не получилось. Вскоре Светлаков отрепетировал исполнение буллита, убежав в одиночку к чужим воротам, но тоже не довёл атаку до конца.

В серии настоящих буллитов из россиян никто не отличился — Доминик Фурх не пропустил ни одного броска, и сборная Чехии одержала победу. Россияне провели лучший матч на Шведских играх, но закончили этап Евротура без единой победы.

Итог такому выступлению подвёл Киселевич. Он не стал делать скидку на то, что нынешний состав сборной очень похож на молодёжный, и назвал причины, которые не позволили набрать больше одного очка за весь турнир.

«К третьему матчу мы начали играть получше. Психологическое давление спало, мы показали открытый хороший хоккей. К поражению нас привели ненужные удаления. Потеря концентрации — проблема молодой команды. Думаю, на данном этапе Евротура все получили опыт и зададутся вопросом. Мы крайне недовольны результатом, несмотря на наш состав. Буллиты у нас сегодня не получились. Быть капитаном команды — ответственная должность. Если хочешь играть в сборной, нужно много работать и соответствовать уровню, играть все 60 минут. Мы провалились, но сами создали себе проблемы. Нужно их убирать», — цитирует капитана «Спорт-Экспресс».