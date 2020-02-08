Победа опыта над молодостью: сборная России проиграла команде Швеции в матче Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев соревнований. В составе подопечных Алексея Кудашова отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев, которым не нашлось места в составе на игре с Финляндией.

Сборная России провела второй матч в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. Подопечные Алексея Кудашова уступили хозяевам соревнований со счётом 2:5 и потерпели второе подряд поражение на турнире. Сборная, в состав которой вошли молодые игроки, не смогла сотворить сенсацию и лишилась шансов занять место выше третьего по итогам первенства.

После поражения от национальной команды Финляндии тренерский штаб сборной России сильно перетряхнул состав. Места форвардов Андрея Светлакова и Александра Шарова заняли два Павла — Кудрявцев и Порядин, а первая пара обороны и вовсе была разбита. Андрею Миронову отвели роль 13-го защитника, а Григорий Дронов оказался вне заявки. Не обошлось без корректив и на вратарской линии, где вместо Тимура Билялова появился Александр Самонов. При этом вратарь «Ак Барса» совсем пропускал встречу, а на скамейке запасных расположился Игорь Бобков.

По сути, не изменились лишь первые два звена нападения. Артём Швец-Роговой так и остался в связке с Денисом Зерновым и Анатолием Голышевым, а Иван Морозов — с Кириллом Марченко и Василием Подколзиным. Стоит отметить, что эта тройка не могла не вызывать воспоминаний о прошедшем молодёжном чемпионате мира, на котором российская команда остановилась в шаге от золотых медалей. Все трое спортсменов играли на том турнире и были одними из лидеров отечественной сборной.

Однако дебют встречи продемонстрировал, что ротация не принесла должных дивидендов. Если в прошлый раз россияне оказались в роли догоняющих уже на 32-й секунде, то на этот раз продержались лишь на 14 секунд больше. Подопечные Кудашова крайне пассивно сыграли за собственными воротами и позволили «тре крунур» выкатить шайбу на пятак. Там Никита Лямкин действовал весьма неудачно и дал Маркусу Нильссону возможность переиграть Самонова.

Правда, отечественным спортсменам удалось не расклеиться и избежать повторения сценария в противостоянии с финнами. Тогда россияне ещё дважды капитулировали в течение первых семи минут, но на этот раз взяли себя в руки и ушли на перерыв с минимальной разницей в счёте. Но это можно назвать их единственным достижением. По игре шведы владели огромным преимуществом, а в один момент вели по числу бросков с разницей 12:3. В концовке коллективу Кудашова удалось немного сократить отставание, а Василию Подколзину — даже проверить штангу на прочность. Но этого оказалось недостаточно, чтобы оформить первый гол на третьем этапе Еврохоккейтура.

По ходу второго периода в действиях российских хоккеистов сохранялись те же недочёты, что и в предыдущем. Они солидно уступали соперникам в движении и очень часто ошибались при исполнении передач. Отдельной темой для обсуждения стала игра в большинстве. Подопечные Кудашова дважды имели численное преимущество, но не создали ни одного опасного момента. Виной тому были пассивность при розыгрыше комбинаций и отсутствие форварда на пятаке. Ларс Юханссон отлично видел моменты немногочисленных бросков и легко с ними справлялся.

Вплоть до середины второго отрезка встречи команда Юхана Гарпенлёва также не могла похвастать образцовой игрой в большинстве, но смогла наверстать упущенное. Удаление Анатолия Голышева стало роковым для россиян и позволило противнику удвоить преимущество. Автором гола стал ещё один участник молодёжного первенства планеты в Чехии. Самуэль Фагемо подставил клюшку под бросок Нильса Лундквиста, открыв тем самым счёт своим шайбам за взрослую сборную.

За пять минут до сирены запахло повторением результата предыдущей встречи. Гости слишком авантюрно пошли в атаку, что привело к обидной потере Александра Романова. Хозяева организовали молниеносную контратаку, завершившуюся выходом трое в одного. В итоге Артёму Сергееву осталось лишь наблюдать, как Матиас Броме и Эмиль Сюльвегорд буквально расстреливают Самонова.

За 61 секунду до конца второго периода россияне всё же смогли впервые на первенстве поразить ворота соперника. Затяжная позиционная атака завершилась мощным кистевым броском Рушана Рафикова, застигшим врасплох Юханссона. Правда, за доли секунды до попадания шайбы в сетку Артур Каюмов подставил подножку шведскому голкиперу, что заставило арбитров посмотреть повтор данного эпизода. После длительного совещания финны Йоонас Кова и Ааро Бряннаре решили оставить счёт на табло прежним.

Позитивные моменты стали возникать лишь по ходу заключительного отрезка. Сначала российские хоккеисты ударно провели большинство, в течение которого отличные шансы размочить счёт имели Зернов, Каюмов и Галимов. Тем не менее автором первого точного броска на турнире стал Порядин. Форвард «Нефтехимика» легко оставил не у дел Пудаса и сумел в ближнем бою переиграть Юханссона.

Расплата последовала всего через 64 секунды. Гости поверили в себя и всеми силами бросились отыгрываться, но вновь пропустили разящий контрвыпад. На этот раз в роли завершающего выступил Лукас Бенгтссон. Защитник «тре крунур» возглавил рейд к воротам Самонова и прокинул шайбу под щитками вратаря, а затем оформил дубль, наказав противника за ненужное удаление Галимова.

Примечательно, что уже через три с небольшим минуты Бенгтссон поскользнулся в своей зоне и позволил россиянам сократить отставание. Точный бросок вновь нанёс хоккеист, пропустивший встречу с финнами. Кудрявцев откликнулся на передачу Зернова и переправил шайбу в пустой угол.

Сборная России потерпела второе поражение на Шведских играх и осталась на последнем месте в турнирной таблице Еврохоккейтура. Подопечные Кудашова имеют в своём активе семь очков — вдвое меньше, чем у лидирующих чехов. Таким образом, отечественные хоккеисты лишь теоретически сохраняют шансы на итоговый успех.