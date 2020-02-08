Швеция разгромила Россию в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела второе подряд поражение на Шведских играх.

Встреча, проходившая на «Эрикссон Глоб Арене» в Стокгольме, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе хозяев дубль оформил Лукас Бенгтссон, также забрасывали Маркус Нильссон, Самуэль Фагемо и Эмиль Сюльвегорд. У россиян отличились Павел Порядин и Павел Кудрявцев.

Для сборной России это второе поражение на турнире. В первом матче команда Алексея Кудашова уступила Финляндии со счётом 0:3.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.