Неудавшийся эксперимент: сборная России проиграла Финляндии в матче Евротура, пропустив три шайбы за первые семь минут

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Подопечные Алексея Кудашова пропустили три шайбы за первые семь минут встречи. После замены на вратарской позиции россияне, среди которых было много новичков национальной команды и молодых игроков, больше не пропускали, но и отыграться со счёта 0:3 не смогли.

В первой половине Еврохоккейтура сборная России не показала ожидаемого результата. Ни финский, ни домашний этапы не принесли побед. Новую попытку порадовать болельщиков предоставили Шведские игры, которые для российской команды начались с вынесенного матча с Финляндией в Хельсинки.

Кудашов привёз на третий этап Евротура экспериментальную сборную, и утром перед первой игрой список вошедших в состав команды принял окончательный вид. Главный тренер оставил вне заявки молодых нападающих Павла Кудрявцева из «Локомотива» и Павла Порядина из «Нефтехимика», которого КХЛ назвала лучшим в лиге по средней скорости бега с шайбой. Новички из молодёжной сборной остались при своих местах, и игра на домашней арене ХИФКа должна была стать для них первой в национальной команде. В числе многочисленных дебютантов сборной оказался вратарь Тимур Билялов, прошлой осенью установивший рекорд чемпионатов России по продолжительности серии без пропущенных шайб.

Голкиперу «Ак Барса» пришлось начинать встречу без разминки. Уже на восьмой секунде между Андреем Мироновым и Григорием Дроновым проскочила шайба, и Теэму Пулккинен оказался прямо перед Биляловым, но выход один на один не реализовал. Вскоре форвард московского «Динамо» добился своего — великолепным броском от правого борта он открыл счёт. Билялов шайбу задел, но не помешал ей залететь в сетку.

Ответа со стороны россиян не было очень долго — финны владели шайбой и не позволяли войти в свою зону. Первый бросок удалось нанести только издали, начало этому положил Рушан Рафиков, оформивший дубль в предыдущей встрече двух команд в Хельсинки.

Но сигналом к атаке действия защитника не стали — молодой российской команде тяжело было навести порядок в обороне, а без этого не стоило говорить ни о каком осмысленном нападении. На шестой минуте финны вновь отличились — Юлиус Няттинен прорвался по центру и направил шайбу над щитками Билялова. Василий Подколзин сумел ответить столь же яркой попыткой, бросив по воротам Франса Туохимаа с пятачка. Только гола не последовало, а следующая атака финнов вновь включила сирену.

Наброс Вели-Матти Виттасмяки от левого борта завершился голом: хотя и Билялов, и Александр Романов стояли стеной в воротах, Юлиусу Юнттиле удалось так сыграть высоко поднятой клюшкой, что судьи придраться всё-таки не смогли — удар по шайбе был ниже перекладины. Ещё до вердикта судей на лёд вышел разминаться второй вратарь сборной России Александр Самонов, и Билялов оказался на скамейке запасных ещё до истечения седьмой минуты.

Постепенно игра россиян стала налаживаться. Особенно старалась вторая тройка Ивана Морозова с Подколзиным и Кириллом Марченко — молодёжь СКА демонстрировала то взаимодействие, которое так было нужно команде. Но стоило звену смениться, как снова возникли проблемы. В середине периода Андрей Светлаков поставил подножку и заработал удаление. К счастью, финны сыграли максимально упрощённо, понадеявшись только на удачный бросок Пулккинена.

Хозяева льда контролировали игру и всю вторую половину первого периода, но перед сиреной ситуация немного изменилась. Долгожданное большинство развязало руки молодёжи — последние две минуты у ворот Туохимаа было много опасных моментов, и особенно сильно старался отличиться Анатолий Голышев.

Сразу после перерыва финны снова получили штраф, и снова россиянам не хватило силового давления, чтобы завершить хотя бы один эпизод в свою пользу. Каким оно должно быть, соперник продемонстрировал сразу: две опаснейшие шайбы полетели в сторону Самонова, но он доказал, что не зря лидирует по проценту отражённых бросков в КХЛ. В ответ Рафиков и Марченко красиво разыграли шайбу, которая немного потряслась у «ленточки», пока её всё-таки не вынесли финские защитники.

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В целом игра российской сборной всё так же не давала особых поводов для радости — по ходу второго периода порой возникало ощущение, что хоккеисты стараются сохранить счёт, который оставлять таким же было никак нельзя. Хотя с учётом того, что ещё четыре минуты подопечные Кудашова действовали в меньшинстве, акцент на оборону всё-таки себя оправдал. У Самонова уже не было так много работы, как раньше, а между двумя удалениями Светлакова и Артёма Галимова россияне даже успели провести чрезвычайно долгую атаку, по-настоящему утомившую финнов.

Третий период начался аналогично второму — Йори Лехтеря во второй раз нарушил правила против Морозова и отправился на скамейку штрафников. Но россияне не извлекли пользу из удаления финна. Хозяева льда мастерски заперли россиян в своей зоне, а Юхани Тюрвяйнен даже смог совершить перехват возле пятачка, и если бы не своевременный силовой приём Григория Денисенко, то разница в счёте стала бы ещё больше.

Четвёртый гол финнов напрашивался очень долго — подопечные Юкки Ялонена стремились выиграть матч персонально у Самонова, который в случае выхода в стартовом составе вполне мог бы держать интригу до конца основного времени. Вратарю СКА пришлось пережить несколько неприятных моментов у своих ворот, но благодаря этому он однозначно стал лучшим игроком сборной в этом неудавшемся матче. Полевые игроки едва смогли за 60 минут игрового времени наскрести 18 бросков по владениям финнов, а с такой статистикой на отыгрыш с 0:3 рассчитывать не приходилось.