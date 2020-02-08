Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией

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Сборная России по хоккею назвала состав на второй матч Шведских игр, в котором подопечные Алексея Кудашова встретятся с хозяевами турнира.
Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
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Состав сборной России на матч с командой Швеции выглядит следующим образом:

Стартовое вбрасывание в матче состоится в 18:15 мск.

Ранее сообщалось, что трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре.

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