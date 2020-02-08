Стал известен состав сборной России на матч Евротура со Швецией
- ©russiahockey_en
Состав сборной России на матч с командой Швеции выглядит следующим образом:
Самое время изучить состав национальной сборной на матч со шведами на Шведских хоккейных играх!— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2020
Стартовое вбрасывание в 18:15 по мск, а смотреть зовём всех на @MatchTV и на наш сайт https://t.co/HcLIBrWnX7#снамироссияpic.twitter.com/StQJgUjJWH
Стартовое вбрасывание в матче состоится в 18:15 мск.
Ранее сообщалось, что трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре.