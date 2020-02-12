В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенёс сердечный приступ во время матча с «Анахаймом»

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Генеральный директор «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал потерю сознания защитником команды Джеем Боумистером во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенёс сердечный приступ во время матча с «Анахаймом»
  • Reuters

«За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенёс сердечный приступ и упал со скамейки. К счастью, благодаря оперативной реакции нашего медицинского персонала врачам «Анахайма» и врачам арены удалось стабилизировать Джея», — цитирует Армстронга официальный сайт «Сент-Луиса».

По его словам, Боумистер мог реагировать и двигаться по дороге в больницу, на данный момент он находится в сознании и проходит дальнейшее обследование. 

«Мы сообщим о состоянии Джея завтра утром», — добавил генменеджер.

Инцидент произошёл на 14-й минуте первого периода при счёте 1:1. Игроку стало плохо на скамейке запасных, после чего он упал. Его партнёры по команде сразу сообщили о случившемся врачам.

Ранее стало известно, что матч НХЛ был прерван из-за потери сознания игроком на скамейке запасных.

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