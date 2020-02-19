Дубли Барбашёва и Анисимова, рекорд Свечникова и неудачная серия Ковальчука: как россияне провели игровой день в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом в матче с «Нэшвиллом» и повторил клубное достижение 37-летней давности. Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв и нападающий «Оттавы» Артём Анисимов оформили первые дубли в сезоне, а их соотечественник Илья Ковальчук не смог отличиться в пятой встрече подряд.

Первый дубль Барбашёва в сезоне

Февраль в НХЛ был неудачным не только для Александра Овечкина, но и для всей команды «Сент-Луис». Действующий обладатель Кубка Стэнли выдал крайне невыразительный отрезок и уступил в пяти встречах подряд, тем самым крайне осложнив себе борьбу за Президентский кубок. Прервать затянувшуюся серию неудач подопечные Крэйга Берюбе смогли в противостоянии с «Нью-Джерси», который в последнее время чередовал победы с поражениями. Главным героем матча стал Иван Барбашёв, оформивший первый дубль в сезоне.

Счёт был открыт лишь на 30-й минуте встречи. Массированная атака «Блюз» завершилась на пятаке, где роковую ошибку допустил Дэймон Северсон. Защитник «Девилз» махнул мимо шайбы, а Барбашёв использовал свой шанс. Россиянин «расстрелял» Луи Доминга и вывел хозяев вперёд.

Следующего взятия ворот болельщикам пришлось ждать 16 минут, а по исполнению оно кардинально отличалось от предыдущего. Барбашёв и Самюэль Блэй на двоих организовали контратаку, которую сами же и завершили. Хоккеисты обменялись парой передач, после чего Иван оказался на ударной позиции и удвоил преимущество хозяев.

В сезоне-2018/19 Барбашёв лишь дважды отличался более чем одним точным броском за встречу. В марте он трижды огорчил «Детройт», а в феврале его «жертвой» также стал «Нью-Джерси». Тогда он забросил две шайбы и один раз выступил в роли ассистента, а «Сент-Луис» одержал разгромную победу со счётом 8:3. На сей раз всё получилось заметно скромнее, а окончательный результат на табло — 3:0 — установил Джейден Шварц.

В целом нынешний сезон с большой долей вероятности станет самым успешным в заокеанской карьере Барбашёва. На данный момент в активе форварда четвёртого звена «Блюз» девять голов и 15 результативных передач в 58 матчах. Лучшим результатом в его карьере остаётся 26 (14+12) очков в минувшем сезоне, но чтобы его достичь, хоккеисту потребовалось выйти на лёд в 80 играх.

Успехи Анисимова и Наместникова

В отличие от встречи в Сент-Луисе, сражение в Оттаве получилось гораздо более результативным. «Сенаторз» и «Сэйбрз» забросили 11 шайб на двоих, а победу одержал канадский клуб — 7:4. В этой игре россияне также стали одними из главных действующих лиц. Форвард «Оттавы» Артём Анисимов также оформил первый дубль в сезоне и был признан второй звездой матча, а его одноклубник Владислав Наместников отметился одним точным броском.

И это при том, что дебют матча получился обескураживающим для хозяев. Уже на 11-й минуте они уступали 0:2, но выдали ударный отрезок и до конца периода отличились четырежды за 209 секунд. Начало камбэку «Оттавы» положил Наместников, отметившийся точным броском в меньшинстве. Хоккеисты «Баффало» зевнули контратаку хозяев, а Владислав оформил 13-ю шайбу в сезоне. В этом ему помог вратарь гостей Картер Хаттон, не сумевший должным образом сомкнуть щитки.

После этого настало время Анисимова. С перерывом на точный бросок Дрейка Батерсона, он дважды оставил не у дел вратаря соперника. Сначала он эффектно выкатился из-за ворот и поразил дальний угол, а затем кистевым броском завершил размашистую атаку с участием Тайлера Энниса и Майка Райлли.

Тем не менее, пока Анисимов вряд ли может занести этот сезон себе в актив. Он пропустил около 20 матчей из-за травмы, а в оставшихся 42 не всегда выглядел убедительно. Как итог, 13 голов и всего четыре результативных паса при показателе полезности «-14».

Достижение Свечникова

В отличие от Анисимова, карьера Андрея Свечникова лишь набирает обороты. Юный форвард «Каролины» уверенно превзошёл свои прошлогодние показатели результативности и явно не собирается останавливаться. В дуэли с «Нэшвиллом» (4:1) он в 24-й раз в сезоне поразил ворота и повторил один из рекордов клуба.

На этот раз россиянин отличился в неравных составах, воспользовавшись передачей из-за ворот в исполнении Джастина Уильямса. Свечников получил шайбу в правом круге вбрасывания и филигранным броском переправил её в дальний угол. Как оказалось, именно этот гол оказался победным, хоть впоследствии Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо и увеличили преимущество гостей.

Таким образом, Свечников записал на свой счёт 55 (24 + 31) очков в сезоне и продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира «Харрикейнз». На данный момент он занимает третье место по данному показателю и уступает лишь Тейво Теравайнену (56) и всё тому же Ахо (57). При этом Андрей стал лишь вторым игроком моложе 20 лет в истории коллектива, который дважды в сезоне сумел отличиться в не менее чем восьми встречах подряд. В последний раз такое удавалось Рону Фрэнсису в сезоне-1982/83.

Проблемы Ковальчука и болезнь Малкина

Более чем впечатляюще дебютировавший в составе «Канадиенс» Илья Ковальчук заставил многих всерьёз задуматься о его успешном выступлении в канадском клубе или даже возможном обмене в команду-претендент на Кубок Стэнли. Но спустя месяц после переезда в Монреаль в игре россиянина наметился серьёзный спад, а сам коллектив вряд ли сумеет побороться за попадание в число 16 сильнейших. Подопечные Клода Жюльена уступили в пяти матчах подряд, а в последнем и вовсе потерпели обидное поражение от главного аутсайдера лиги — «Детройта».

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу «Ред Уингз», и это при том, что по её ходу «Канадиенс» дважды вели с разницей в две шайбы. Что касается Ковальчука, то он в пятый раз подряд покинул лёд без набранных очков в активе, а также находился на площадке в эпизоде с двумя пропущенными голами. На данный момент канадская команда занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстаёт от идущего восьмым «Коламбуса» на десять очков.

В отличие от «Монреаля», «Питтсбург» продлил успешную серию до трёх встреч и вышел на третье место на Востоке. На своём льду «Пингвинз» разгромили «Торонто» со счётом 5:2, а Сидни Кросби отметился голом и тремя результативными передачами. Взять верх пятикратному обладателю Кубка Стэнли не помешало даже отсутствие Евгения Малкина, пропустившего матч из-за болезни.

Россиянин даже вышел на разминку, но по ходу неё стало ясно, что в этот раз он не сможет помочь коллективу. При этом минувшим утром Малкин тренировался в полном объёме и был полон решимости вернуться на лёд. Теперь его ждут сутки отдыха, после чего у него будет ещё один шанс сойтись лицом к лицу с оппонентами из «Торонто». В пятницу «Питтсбург» отправится в Канаду, после чего «Пингвинз» ждут встречи с «Баффало» и «Вашингтоном».