Две шайбы Анисимова и гол Наместникова помогли «Оттаве» победить «Баффало» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Баффало Сэйбрз».

Поединок, проходивший в «Канадиэн Тайр-центре» в Оттаве, завершился победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Сенаторз» по дублю записали на свой счёт Жан-Габриэль Пажо и Артём Анисимов, ещё по шайбе забросили Владислав Наместников, Дрейк Батерсон и Энтони Дюклер. У гостей отличились Брэндон Монтур (дважды), Кайл Окпосо и Виктор Олофссон.

Российский форвард «Оттавы» Артём Анисимов отметился двумя заброшенными шайбами, а его партнёр по команде Владислав Наместников — одной. Защитник хозяев Никита Зайцев не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Нэшвилл» в НХЛ, Свечников набрал очки в восьмом матче подряд.