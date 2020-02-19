«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в НХЛ, Свечников набрал очки в восьмом матче подряд
- Reuters
Встреча, проходившая на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Каролины» забрасывали Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Единственная шайба хозяев на счету Райана Джохансена.
Российский форвард гостей Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой. Для него это восьмой матч подряд с набранными очками, что является повторением рекорда клуба.
Ранее сообщалось, что дубль Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.