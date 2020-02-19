«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в НХЛ, Свечников набрал очки в восьмом матче подряд

Короткая ссылка
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нэшвилл Предаторз».
«Каролина» обыграла «Нэшвилл» в НХЛ, Свечников набрал очки в восьмом матче подряд
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Каролины» забрасывали Джордан Стаал, Андрей Свечников, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Единственная шайба хозяев на счету Райана Джохансена.

Российский форвард гостей Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой. Для него это восьмой матч подряд с набранными очками, что является повторением рекорда клуба.

Ранее сообщалось, что дубль Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить