На шаг ближе к цели: Овечкин прервал сухую серию и забросил 699-ю шайбу в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал неудачную серию из пяти матчей без голов и забросил свою 699-ю шайбу в заокеанской карьере. Также в игровой день НХЛ форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился передачей и отличился в 15-й встрече подряд, а его соотечественник Никита Гусев оформил ассистентский дубль и вышел на второе место в списке бомбардиров «Нью-Джерси».

Гол Овечкина и возвращение Кузнецова

«Вашингтон» не смог прервать неудачную серию и потерпел пятое поражение в последних шести матчах. На этот раз подопечные Тодда Рирдена в овертайме уступили «Монреалю», который находится в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. Тем не менее для «Кэпиталз» были и позитивные моменты. Во-первых, Евгений Кузнецов вернулся на лёд после травмы и отметился результативной передачей, а во-вторых, Александр Овечкин прервал свою сухую серию из пяти встреч и приблизился к отметке 700 голов в заокеанской карьере.

Капитан «Вашингтона» вышел на матч с «Канадиенс» заряженным, что проявилось уже в дебюте встречи. Ему потребовалось всего семь с половиной минут, чтобы огорчить звёздного Кэри Прайса и забросить свою 699-ю шайбу. Никлас Бэкстрём выиграл вбрасывание в зоне соперника, а Овечкин оформил гол кистевым броском. Таким образом, он не только сделал шаг на пути к покорению заветной планки, но и приблизился к званию седьмого снайпера в историю лиги. На данный момент им владеет ещё один бывший форвард «столичных» — Майк Гартнер. В активе канадца — 708 точных попаданий.

Однако на этом успехи Овечкина пока закончились. «Монреаль» перехватил инициативу и вплоть до последней минуты вёл в счёте. В составе гостей отличились Ши Уэбер, Брендан Галлахер и Бен Широ, на что хозяева ответили голом Ларса Эллера. Спастись от поражения в основное время «Вашингтону» помог Кузнецов. Он пропустил последние три матча коллектива, но в этом принял участие в результативной атаке. Именно Евгений выкатил шайбу на пятак Тому Уилсону, который в третий раз оставил не у дел Прайса. Правда, развить успех «Кэпиталз» не удалось. Уже на 58-й секунде овертайма всё тот же Широ оформил дубль и помог «Канадиенс» прервать серию из пяти неудач подряд.

Что касается «Вашингтона», то очередное поражение отбросило его на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Как и «Питтсбург», команда имеет в своём активе 80 очков, но «Пингвинз» находятся выше за счёт меньшего числа сыгранных встреч. Лидирует «Бостон» с 88 баллами.

Ассистентский дубль Гусева

В отличие от «Вашингтона», «Нью-Джерси» не только не борется за Президентский кубок, но и практически не имеет шансов на попадание в плей-офф. Подопечные Алена Насреддина плетутся в хвосте Восточной конференции, а от спасительного восьмого места их отделяют более 15 очков. В отчётный игровой день «Девилз» дома взяли верх над «Сан-Хосе», имеющим такое же незавидное положение на Западе, а одним из творцов триумфа стал Никита Гусев.

Россиянин проявил свои навыки распасовщика и организовал обе голевые атаки «Девилз». Первая из них состоялась ближе к концу второго периода. К этому моменту хозяева уже уступали в счёте после точного броска Тима Хида. Гусев оказался расторопнее других в свой зоне и организовал резкий контрвыпад. Он быстро переадресовал шайбу Павлу Захе, а тот сделал роскошный длинный пас на Еспера Братта. Швед вышел на рандеву с Мартином Джонсом и в элегантной манере расправился с вратарём.

В заключительном периоде Гусев поучаствовал в розыгрыше численного преимущества. Правый нападающий нашёл пасом Пи-Кей Суббана, который точным кистевым броском прошил сетку ворот «Сан-Хосе». Как оказалось, этот гол стал победным и помог «Нью-Джерси» одержать четвёртую победу в семи встречах. Стоит отметить, что Никита мог зажечь на табло и своё имя, но Джонс сделал яркий сейв.

На данный момент в активе Гусева значится 35 (10 + 25) очков в 57 матчах, по этому показателю он уступает лишь одному хоккеисту «Девилз». В активе Кайла Палмиери на шесть (22 + 19) баллов больше, что вряд ли можно назвать серьёзным отрывом. Таким образом, россиянин всерьёз претендует на то, чтобы стать лучшим бомбардиром коллектива в своём первом же сезоне в лиге. Учитывая определённые сложности на старте, это станет отличным достижением для Никиты, даже несмотря на не самый впечатляющий показатель полезности («-16»).

Передачи Кучерова и Гаврикова

Однако в целом игровой день получился не самым удачным для россиян. «Питтсбург» с Евгением Малкиным в составе потерпел крупное поражение от «Торонто» (0:4), а «Оттава» Никиты Зайцева и Артёма Анисимова была разгромлена «Виннипегом» с Дмитрием Куликовым (1:5). Правда, сам защитник не отличился результативными действиями.

Свой бомбардирский счёт пополнил Никита Кучеров. Нападающий «Тампа-Бэй» не только помог своему капитану Стивену Стэмкосу оформить дубль, но и отличился в 15-м матче подряд. За этот период он набрал 25 очков, благодаря чему ворвался в десятку лучших бомбардиров лиги. На данный момент в его активе 29 голов и 45 передач, а от шестой строчки его отделяет лишь один балл. Сейчас её делят Брэд Маршан из «Бостона», Патрик Кейн из «Чикаго» и Джек Айкел из «Баффало».

Правда, передача Кучерова не спасла «Лайтнинг» от проигрыша «Голден Найтс» (3:5), который стал для «Тампы» первым за последние 12 встреч. Кроме того, прервалась рекордная для Андрея Василевского 21-матчевая серия без поражений в основное время.

Владислав Гавриков отметился результативной передачей в противостоянии с «Филадельфией», но его «Коламбус» всё равно уступил в овертайме (3:4). Тем не менее, россиянин достиг отметки в 14 (5 + 9) очков и поднялся на четвёртое место в рейтинге отечественных защитников-бомбардиров. Примечательно, что лидирует в нём Иван Проворов из «Флайерз», в активе которого значится 30 (11 + 19) баллов, столько же у Михаила Сергачёва (9 + 21) из «Тампа-Бэй».

В ещё одном матче игрового дня «Флорида» на выезде не смогла справиться с «Лос-Анджелесом» и одержать третью победу подряд. «Пантерз» не помогли ни передача Евгения Дадонова, ни 35 сейвов Сергей Бобровского. Стоит отметить, что российский голкипер пропустил пять шайб и отразил всего 87,5% бросков. За последние 12 матчей он суммарно капитулировл 39 раз, что вряд ли можно считать достойным показателем для одного из самых высокооплачиваемых вратарей лиги (за нынешний сезон он получит $10 млн).