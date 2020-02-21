«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Канадиенс» дубль оформил Бен Шьяро, а также отличились Ши Уэбер и Брендан Галлахер. У хозяев шайбы забросили россиянин Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон.
Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Таким образом, «Монреаль» прервал серию из пяти поражений подряд. «Вашингтон» же проиграл третий матч кряду.
Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.