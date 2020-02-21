«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в овертайме от «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Бен Шьяро, а также отличились Ши Уэбер и Брендан Галлахер. У хозяев шайбы забросили россиянин Александр Овечкин, Ларс Эллер и Том Уилсон.

Российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

Таким образом, «Монреаль» прервал серию из пяти поражений подряд. «Вашингтон» же проиграл третий матч кряду.

Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.