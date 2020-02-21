НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина

Twitter-аккаунт НХЛ опубликовал видео гола Александра Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Монреаль Канадиенс».

Российский нападающий получил шайбу от партнёра после вбрасывания в зоне гостей и метко щелкнул от левого борта в дальний угол. Шайба залетела в ворота рикошетом от штанги. Это 699-й гол в карьере Овечкина. Как отметили в Twitter НХЛ, спортсмену остался лишь один гол для достижения знакового рубежа.

The road to 700 goals is closing in.



Alex Ovechkin (@ovi8) is just one away. pic.twitter.com/3x9v3J4WuW — NHL (@NHL) February 21, 2020

В матче продолжается первый период, «Вашингтон» ведёт со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Бобровский отразил 35 бросков.