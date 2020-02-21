НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина

Короткая ссылка
Twitter-аккаунт НХЛ опубликовал видео гола Александра Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Монреаль Канадиенс».

Российский нападающий получил шайбу от партнёра после вбрасывания в зоне гостей и метко щелкнул от левого борта в дальний угол. Шайба залетела в ворота рикошетом от штанги. Это 699-й гол в карьере Овечкина. Как отметили в Twitter НХЛ, спортсмену остался лишь один гол для достижения знакового рубежа.

В матче продолжается первый период, «Вашингтон» ведёт со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Флорида» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Бобровский отразил 35 бросков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить