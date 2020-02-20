«Флорида» обыграла «Анахайм» в НХЛ, Бобровский отразил 35 бросков

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержала победу над «Анахайм Дакс».

Встреча, проходившая на арене «Хонда-центр» в Анахайме, завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Флориды» забрасывали Александр Барков, Винсент Трочек, Алекси Саарела и Маккензи Уигар. Единственная шайба хозяев на счету Макса Джонса.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 36. Форвард Евгений Дадонов не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает.