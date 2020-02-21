Передача Кучерова не спасла «Тампу» от первого поражения в НХЛ за 12 матчей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» отличились Алек Мартинес, Пол Штястны, Марк Стоун, Райан Ривз и Макс Пасиоретти. У гостей дубль оформил Стивен Стэмкос и одну шайбу забросил Кевин Шаттенкирк.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативным пасом.

Для «Тампы» это поражение стало первым за 12 матчей. До этого «молнии» одержали 11 побед подряд.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным крупно проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.