«Питтсбург» с Малкиным крупно проиграл «Торонто» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» потерпел разгромное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Торонто и завершилась в пользу хозяев — 4:0.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Джейк Маззин, Вильям Нюландер, Каспери Капанен и Зак Хайман.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 16 минут 52 секунды и не отметился результативными действиями, закончив матч с показателем полезности «-2».

«Торонто» занимает девятое место в Восточное конференции НХЛ, а «Питтсбург» располагается на третьей позиции.

Ранее две передачи Никиты Гусева помогли «Нью-Джерси Дэвилз» победить «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.