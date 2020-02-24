«Русская пятёрка»: как переход Ковальчука в «Вашингтон» шокировал НХЛ

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Борислав Головин
В последний день трансферного окна в НХЛ российский нападающий Илья Ковальчук перебрался в «Вашингтон Кэпиталз», где составил компанию Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову. «Монреаль Канадиенс» получили за ветерана право выбора в третьем раунде драфта. Переход 36-летнего форварда вызвал серьёзный резонанс. За океаном предвкушают игру «русской пятёрки», а на родине считают, что опытный спортсмен получил отличную возможность выиграть первый Кубок Стэнли в карьере.
«Русская пятёрка»: как переход Ковальчука в «Вашингтон» шокировал НХЛ
  • Илья Ковальчук в «Монреаль Канадиенс» и в форме «Вашингтон Кэпиталз»
  • © Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters; @Capitals/Twitter

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесёт в команду»

Переход Ильи Ковальчука в «Вашингтон» стал настоящей сенсацией. Ещё в конце декабря, когда «Лос-Анджелес Кингз» разорвал с ним контракт, казалось, что 36-летний россиянин близок к завершению заокеанской карьеры.

Однако в сложный момент опытного нападающего забрал «Монреаль Канадиенс», где хоккеист снова получил игровое время и ощутил уверенность в себе. В 22 матчах в составе новой команды Ковальчук забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач. Илья вновь стал напоминать на льду себя прежнего, а в СМИ появилась информация об интересе к нему со стороны сразу нескольких клубов НХЛ.

Но реальность превзошла самые смелые ожидания, и в последний день трансферного окна форвард отправился в «Вашингтон», где составит компанию Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову. Таким образом, «Кэпиталз» станут самой «российской» командой НХЛ в данный момент.  

«Илья — очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину. Он опытный хоккеист, который обязательно внесёт вклад в атакующую игру», — приводит слова генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана официальный сайт НХЛ. 

«Монреаль» также провёл во всех смыслах выгодную для себя сделку. За возрастного хоккеиста, который не пробыл в команде и двух месяцев, клуб получил право выбора в третьем раунде драфта. При этом летом «Канадиенс» могут попытаться вернуть Ковальчука, когда тот станет свободным агентом, если с ним не продлит контракт «Вашингтон».

Пока же оба клуба поровну поделили не самую высокую по меркам НХЛ зарплату Ильи в $700 тыс.

Остались довольны сделкой и представители Ковальчука, которые подчеркнули, что в столице он получит возможность побороться за первый Кубок Стэнли в карьере. 

«Считаю, что с переходом в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели. Хочу пожелать ему и его новой команде удачи в плей-офф и повторения позапрошлогоднего успеха. Игра в одной команде с Овечкиным? Естественно, они с Александром давние друзья, и здорово, что теперь два звёздных российских форварда выступают за один клуб НХЛ», — приводит слова агента хоккеиста Юрия Николаева «Чемпионат». 

В свою очередь, североамериканский представитель Ковальчука Джей Пи Бэрри заявил, что Илья выбирал между «Вашингтоном» и «Бостоном». 

В «Кэпиталз» соотечественника уже успели поприветствовать Самсонов, Овечкин и Кузнецов.

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не привнесёт в команду, только положительное. Он всем всё доказал. В «Монреале» играет здорово. Я буду рад его видеть. Перед матчем с «Канадиенс» мы должны были сходить на ужин, не получилось из-за тяжёлого расписания. С ним всегда приятно пообщаться. Илья — интеллигентнейший человек. Знает много интересных историй. С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то что он намного старше меня и мы никогда не были близкими друзьями, он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».  

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Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

«Русская пятёрка»

В целом за океаном переход опытного нападающего встретили с воодушевлением. Многие предвкушают игру «русской пятёрки» в «Кэпиталз».

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«В обмене Ковальчука нет ничего шокирующего, так как «Монреаль» уже давно выпал из борьбы за попадание в плей-офф. Но команда, в которой он оказался, — вот где главный сюрприз. В «Вашингтоне» теперь будет «русская пятёрка» — у хоккейных фанатов течёт слюна. Если вы играли в хоккей на приставке, то сейчас ребёнок внутри вас кричит о русских звёздах, которые будут выступать вместе», — пишет портал Bardown. 

Многие также напомнили, что Ковальчук дружит с Овечкиным, а потому с удовольствием воспользовался возможностью воссоединиться с товарищем по сборной. Впрочем, некоторые уже сейчас задались вопросом, как именно Тодд Рирден будет использовать возрастного форварда.

«Чтобы получить от него отдачу, его нужно поставить в хорошую связку и выпускать на лёд для игры в большинстве. Несмотря на то что Ковальчук никогда не был самым быстрым игроком, а с возрастом стал лишь медленнее, он всё ещё может быть эффективным снайпером. Его связка с Ларсом Эллером — один из возможных и наиболее вероятных вариантов. А если Тодд Рирден задумает перетасовать звенья, то может неплохо сработать дуэт Ковальчука и Никласа Бекстрёма, ведь для успешной игры в атаке Илье необходим диспетчер, способный выводить его на нужную позицию. Создавать моменты в одиночку Ковальчук не сможет, он уже не в том возрасте», — считает Джаред Клинтон из The Hockey News. 

Нашлись и те, кто критически отнёсся к подписанию «Вашингтоном» Ковальчука. Например, журналист The Athletic Джастин Бурн написал, что Илья был не слишком нужен команде в данный момент, поскольку она и без того достаточно много забивает, а состав «Кэпиталз» более чем сбалансирован. При этом у новичка, по словам корреспондента, есть проблемы при игре в обороне.   

«За «Вашингтон» будет болеть вся Россия»

В России с нетерпением ждут игры «российской пятёрки» в «Вашингтоне» и ожидают, что в столице Ковальчук наконец сумеет завоевать Кубок Стэнли. 

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«Надеюсь, всё будет хорошо. Илья здорово отыграл в «Монреале». Находясь в одной команде с Овечкиным, Ковальчук будет чувствовать себя ещё лучше. Думаю, шансы завоевать Кубок Стэнли у «Вашингтона» увеличились. Надеюсь, «Кэпиталз» будет, как «Детройт», — самой русской командой, которая выиграет трофей. Желаю удачи!» — приводит Sport24 слова олимпийского чемпиона Дарюса Каспарайтиса.

А обладатель Кубка Стэнли 1996 года Валерий Каменский заявил, что теперь за «Кэпиталз» будет болеть вся Россия.

«Это отличный шаг. Он сможет поиграть в плей-офф НХЛ. Думаю, у Ильи теперь есть шанс выиграть Кубок Стэнли. Уверен, что Ковальчук с Овечкиным договорятся. Наверняка перед обменом у наших ребят в «Вашингтоне» спрашивали об Илье, поэтому всё было предусмотрено», — отметил Каменский.

А серебряный призёр чемпионата мира Александр Гуськов признался, что для него данный переход стал приятной неожиданностью.

«Думаю, он таковым является и для самого Ковальчука вместе с Овечкиным, и для остальных русских ребят из «Вашингтона». Они играли вместе, завоёвывали медали и кубки. Для Ковальчука это огромный плюс. Уверен, он поймает вдохновение и заиграет совершенно иначе. Прошлый сезон показал, что любая команда может взять Кубок Стэнли. Неважно, как она играла в сезоне, плей-офф — это другая стадия. «Кэпиталз» неплохо проводят «регулярку», не удивлюсь, если они возьмут заветный трофей», — подытожил Гуськов.

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