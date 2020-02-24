Агент: с переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели

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Юрий Николаев, агент российского форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал переход своего клиента из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».
Агент: с переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели
  • Reuters

«С переходом Ковальчука в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели. Хочу пожелать Илье и его новой команде удачи в розыгрыше Кубка Стэнли и повторения позапрошлогоднего успеха», — цитирует агента «Чемпионат».

Он также оценил тот факт, что Ковальчук теперь будет играть вместе с Александром Овечкиным.

«Естественно, они с Александром давние друзья, и это здорово, что теперь два звёздных российских форварда выступают за один клуб НХЛ», — сказал Николаев.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс. 

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

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