Агент: с переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели

Юрий Николаев, агент российского форварда Ильи Ковальчука, прокомментировал переход своего клиента из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

«С переходом Ковальчука в «Вашингтон» Илья стал ближе к своей цели. Хочу пожелать Илье и его новой команде удачи в розыгрыше Кубка Стэнли и повторения позапрошлогоднего успеха», — цитирует агента «Чемпионат».

Он также оценил тот факт, что Ковальчук теперь будет играть вместе с Александром Овечкиным.

«Естественно, они с Александром давние друзья, и это здорово, что теперь два звёздных российских форварда выступают за один клуб НХЛ», — сказал Николаев.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.