В «Вашингтоне» прокомментировали переход Ковальчука
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«Илья — очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину. Он опытный игрок, который обязательно внесёт вклад в нашу атакующую игру», — цитирует Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».
«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.
Ранее сообщалось, что Ковальчук подписал контракт с «Вашингтоном».