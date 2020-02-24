В «Вашингтоне» прокомментировали переход Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о переходе из «Монреаль Канадиенс» российского форварда Ильи Ковальчука.

«Илья — очень талантливый форвард, который, как нам кажется, придаст нашему нападению дополнительную гибкость и глубину. Он опытный игрок, который обязательно внесёт вклад в нашу атакующую игру», — цитирует Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее сообщалось, что Ковальчук подписал контракт с «Вашингтоном».