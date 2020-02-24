Ковальчук подписал контракт с «Вашингтоном»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о переходе российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука.
Ковальчук подписал контракт с «Вашингтоном»
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте НХЛ, «Монреаль» обменял игрока на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Отмечается, что канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс. 

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Кроме того, Ковальчук станет уже пятым российским хоккеистом в составе «Кэпиталз». На данный момент за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов. 

Ранее сообщалось, что передача Ковальчука помогла «Монреалю» победить «Оттаву» в НХЛ.

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