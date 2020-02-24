Вратарь «Вашингтона» Самсонов поприветствовал Ковальчука в команде
- Reuters
«Добро пожаловать, Мастер», — написал Самсонов в своём Instagram.
«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.
«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.
Ранее игрок «Вашингтона» Евгений Кузнецов назвал Ковальчука величайшим хоккеистом.