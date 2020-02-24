Игрок «Вашингтона» Кузнецов назвал Ковальчука величайшим хоккеистом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал переход в команду соотечественника Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесёт команде, только положительное. Он всем всё доказал. Я буду рад его видеть», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Ковальчук также является очень интеллигентным человеком, с которым всегда интересно общаться.

«С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то что он намного старше меня и мы никогда не были близкими друзьями, он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», — добавил Кузнецов.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» будет претендовать на Ковальчука после 1 июля.