Игрок «Вашингтона» Кузнецов назвал Ковальчука величайшим хоккеистом

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал переход в команду соотечественника Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».
Игрок «Вашингтона» Кузнецов назвал Ковальчука величайшим хоккеистом
  • Reuters

«Илюха — величайший хоккеист. Он ничего плохого не принесёт команде, только положительное. Он всем всё доказал. Я буду рад его видеть», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

По его словам, Ковальчук также является очень интеллигентным человеком, с которым всегда интересно общаться.

«С ним можно просто посидеть, поржать. Несмотря на то что он намного старше меня и мы никогда не были близкими друзьями, он всегда встречает меня с широкой улыбкой. Это довольно много значит», — добавил Кузнецов.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс. 

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» будет претендовать на Ковальчука после 1 июля.

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