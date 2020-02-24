TSN: «Монреаль» будет претендовать на Ковальчука после 1 июля

Обозреватель канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал переход российского форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в другой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

«После 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов, «Монреаль» собирается участвовать в борьбе за Ковальчука, если он будет без контракта. В «Монреале» искренне любили то, что он привнёс в команду за последние два месяца», — написал Лебрюн в своём Twitter.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее Александр Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон».