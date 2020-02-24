Овечкин поприветствовал Ковальчука после перехода в «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на переход в команду своего соотечественника, форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс».

«Добро пожаловать в команду», — написал Овечкин в своём Instagram.

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее агент Ковальчука объяснил переход хоккеиста в «Вашингтон».