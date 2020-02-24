Агент Ковальчука объяснил переход хоккеиста в «Вашингтон»

Джей Пи Бэрри, агент российского форварда Ильи Ковальчука, рассказал, почему его клиент перешёл из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Мы выбирали в основном между «Вашингтоном» и «Бостоном». Но «Кэпиталз» — топовая команда с невероятной химией. И у них действительно есть большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Илья очень рад, что всё так сложилось», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

«Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон» на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский коллектив всё равно будет платить россиянину половину заработной платы, которая составляет $700 тыс.

«Вашингтон» станет для Ковальчука третьим клубом в текущем сезоне. До этого он перешёл в «Монреаль» из «Лос-Анджелес Кингз». В составе «Канадиенс» Илья набрал девять очков, забросив три шайбы и сделав шесть передач.

Ранее в «Вашингтоне» прокомментировали переход Ковальчука.