701-й гол Овечкина, рекорд Панарина и два очка Гусева: как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 701-ю шайбу в заокеанской карьере и реализовал победный буллит в послематчевой серии с «Виннипегом». Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей и повторил достижение Уэйна Гретцки, а форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев набрал два очка в третьей встрече подряд. Как россияне ведут свои команды к победам в НХЛ — в материале RT.

Лидерские качества Овечкина и дебют Ковальчука

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Виннипегом» представлял огромный интерес для болельщиков как минимум по двум причинам. Во-первых, игра должна была стать первой для Александра Овечкина в статусе члена «клуба 700» и показать, насколько мотивированным лидер «столичных» выйдет на лёд. Во-вторых, в этом матче в составе хозяев дебютировал Илья Ковальчук, обмен которого из «Монреаля» стал одним из самых ярких событий понедельника.

Матч на «Кэпитал Уан Арене» предваряла церемония в честь юбилейного гола Овечкина. Для просмотра памятного видеоролика к хоккеисту присоединились его жена Анастасия Шубская и полуторагодовалый сын Серёжа. На большом экране показали лучшие взятия ворот в исполнении Александра Великого, а также поздравления от родителей и легендарных коллег по цеху. Успех россиянина отметили Майк Гартнер, Фил Эспозито, Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр, а также лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки. Сам российский хоккеист с трудом сдерживал эмоции во время торжественной церемонии.

Но уже на 115-й секунде встречи с «Джетс» стало ясно, что трогательное мероприятие не оказало негативного влияния на психологическое состояние капитана «Вашингтона». Овечкин неожиданно оказался на правом фланге атаки и со второй попытки отправил шайбу в сетку. В этом ему помогли соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, выступившие в роли ассистентов. Для Александра этот гол стал 43-м в сезоне, что позволило ему сравняться с Остоном Мэттьюзом и приблизиться к результату Давида Пастрняка. В активе лучшего снайпера значится 45 точных бросков.

К середине второго периода игроки «Кэпиталз» ещё дважды зажигали красный свет за воротами гостей (к одному из эпизодов вновь оказался причастен Орлов), но это не позволило хозяевам решить все вопросы в основное время. «Джетс» ответил тремя голами, два из которых были оформлены в присутствии Ковальчука на льду. При этом к успеху Кайла Коннора он и вовсе приложил руку, практически отдав форварду оппонента пас на ход.

В результате исход встречи решился в серии буллитов, где удача была на стороне хозяев. Помешать им не смогли даже неудачные попытки в исполнении всё того же Ковальчука и Кузнецова, а автором решающего броска стал Овечкин. Лидер «Вашингтона» резко убрал шайбу под неудобную руку и оставил не у дел Лорана Броссуа. В свою очередь, голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби трижды выручил свою команду в серии послематчевых бросков.

Успехи Панарина

В Нью-Йорке внимание зрителей было приковано к дерби между «Айлендерс» и «Рейнджерс», при этом изначально номинальные хозяева находились в более выигрышным положении. Во-первых, коллектив Барри Тротца усилился высококлассным центрфорвардом в лице Жана-Габриэля Пажо, а во-вторых, их соперники остались без Игоря Шестёркина и Павла Бучневича. На днях российские хоккеисты попали в ДТП, но если форвард отделался лёгким испугом, то голкипер получил перелом ребра. В результате место в воротах занял его соотечественник Александр Георгиев.

При этом Артемий Панарин не был готов мириться со статусом аутсайдера. В концовке первого периода он организовал размашистую атаку «Рейнджерс», которую сам и завершил. Россиянин на скорости вкатился в зону, обыгрался с Райаном Линдгреном и Тони Деанджело, после чего точным кистевым броском поразил ворота Семёна Варламова.

Для десятого номера синерубашечников этот гол стал 32-м в сезоне, что позволило ему установить личный рекорд по данному показателю в НХЛ. Кроме того, он стал первым хоккеистом лиги в XXI веке, которому удалось дважды за чемпионат выдать результативную серию из десяти матчей подряд. В последний раз подобная планка покорилась Гретцки в ходе первенства-1996/97. Примечательно, что тогда Уэйн перешёл в состав «Рейнджерс».

Но, как и в предыдущей встрече, снайперские свершения россиянина не помогли его команде разобраться с визави за 60 минут. Гости вели с разницей в две шайбы, но хозяева совершили камбэк и довели дело до овертайма. Правда, там на авансцену вновь вышел Артемий. На этот раз он выступил в роли ассистента и помог отличиться Мике Зибанежаду.

Это позволило Панарину набрать 85 (32 + 53) очков в сезоне и выйти на третье место в споре бомбардиров. Форвард «Рейнджерс» обошёл нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и приблизился к лидеру гонки — партнёру канадца по команде Леону Драйзайтлю. В активе немца значится 98 (36 + 62) баллов, на десять меньше у Давида Пастрняка из «Бостона».

Что касается клубных достижений, то подопечные Дэвида Куинна впервые в истории одержали восемь побед на выезде подряд. До настоящего времени лучшим результатом хоккеистов «Рейнджерс» было семь успешных встреч подряд. Впервые они добились этого показателя в сезоне-1934/35, а второй раз — 34 года спустя.

Достижение Кучерова и два очка Гусева

В отличие от своих соотечественников, Никита Кучеров не смог принести победу своей команде. «Тампа-Бэй» на своём льду уступил «Торонто» и не смог приблизиться к «Бостону» в турнирной таблице. На данный момент флоридский коллектив занимает второе место с 85 очками и уступает пять баллов главному сопернику в борьбе за Президентский кубок. При этом у «Лайтнинг» есть один матч в запасе.

Взять верх подопечным Джона Купера не помог даже гол в исполнении их лучшего бомбардира. Уже на десятой минуте хозяева разыграли красивую комбинацию, которую точным броском завершил Кучеров. Россиянин отличился в 17-м матче подряд и забросил 30-ю шайбу в чемпионате. Он достиг этого результата в пятый раз в карьере, что позволило ему повторить клубное достижение Венсана Лекавалье. Лидерами «Лайтнинг» по данному показателю являются Стивен Стэмкос и Мартен Сан-Луи, шесть раз добиравшиеся до данной отметки.

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Однако уже к концу стартового периода «Торонто» вышел вперёд благодаря удачным действиям Джейка Маззина и Джона Тавареса, после чего сумел удержать преимущество. Экс-форвард «Айлендерс» оформил дубль, а автором победного гола стал Вильям Нюландер. У хозяев до конца матча отличились Патрик Марун и Янни Гурд, но этого оказалось недостаточно.

Стоит отметить, что не лучшим образом выступил Андрей Василевский. Российский голкипер пропустил четыре шайбы, при этом совершив всего 19 сейвов. В отличие от него, защитник Михаил Сергачёв смотрелся довольно неплохо и завершил игру с показателем полезности «+2».

В свою очередь, бывший партнёр Кучерова по «Красной армии» Никита Гусев помог «Нью-Джерси» одержать третью победу подряд. Значимость этого достижения немного умаляет тот факт, что соперником «Девилз» выступал главный аутсайдер лиги «Детройт», но не учитывать успехи россиянина нельзя. Форвард записал на свой счёт гол и результативную передачу, отметившись двумя очками в трёх играх подряд.

Сначала он ассистировал Есперу Братту, а затем зажег своё имя на табло. Гусев поучаствовал в реализации численного преимущества и порадовал красивым броском. Россиянин оказался неприкрытым напротив ворот оппонента и переиграл Джонатана Бернье. В его активе стало 39 (11 + 28) очков в сезоне, что помогло ему сократить отставание от лучшего бомбардира «Девилз» — Кайла Палмиери. В активе американца 43 (23 + 20) балла.

Гол Гурьянова и передача Свечникова

Удачным этот игровой день стал для форварда «Далласа» Дениса Гурьянова. Россиянин не только провёл свой 80-й матч в НХЛ и помог «Старз» разгромить «Каролину», но и отметился заброшенной шайбой. В середине второго периода он оказался на оперативном просторе перед «рамкой» оппонента и «расстрелял» Алекса Недельковича. Этот гол стал для него 18-м в сезоне и позволил выйти на первое место по данному показателю в составе команды. Столько же точных бросков на счету Рупа Хинтца и Джейми Бенна.

«Даллас» взял верх со счётом 4:1. Автором шайбы престижа «Каролины» стал Себастьян Ахо, а в роли распасовщика выступил Андрей Свечников, поднявшийся на 28-е место в споре бомбардиров. На счету россиянина 58 (24 + 34) очков, столько же у нападающего «Тампа-Бэй» Брэйдена Пойнта.

Успешным этот день стал и для Сергея Бобровского. Вратарь «Флориды» в третий раз за месяц пропустил всего одну шайбу и помог своему коллективу прервать неудачную серию из двух поражений подряд. Он отразил 37 из 38 бросков и помог «Пантерз» взять верх над «Аризоной». В составе гостей отличились Фрэнк Ватрано и Майк Хоффман, а у хозяев — Брэд Ричардссон.