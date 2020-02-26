Гол и буллит Овечкина помог «Вашингтону» победить «Виннипег» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одолел «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Вашингтоне, завершилось со счётом 3:3.

В составе хозяев отличились россиянин Александр Овечкин, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, а также голевой пас в свой актив записал форвард команды Евгений Кузнецов. У «Джетс» забивали Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

В серии буллитов победу одержал «Вашингтон» благодаря решающему точному броску Овечкина.

Ещё один российский нападающий Илья Ковальчук дебютировал за «Вашингтон». Он провёл на льду 14 минут и 39 секунд и завершил матч с показателем полезности «-2».

Ранее два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.