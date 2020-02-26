Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу номинальных гостей — 4:3.

В составе «Рейнджерс» отличились российский нападающий Артемий Панарин, а также Грег Маккегг, Брендан Смит, а также Мика Зибанеджад. Кроме того, Панарин отметился результативной передачей. У хозяев шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и Брок Нельсон.

Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой подряд.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на гол Никиты Кучерова.

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