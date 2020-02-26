Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу номинальных гостей — 4:3.
В составе «Рейнджерс» отличились российский нападающий Артемий Панарин, а также Грег Маккегг, Брендан Смит, а также Мика Зибанеджад. Кроме того, Панарин отметился результативной передачей. У хозяев шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и Брок Нельсон.
Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой подряд.
Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ, несмотря на гол Никиты Кучерова.