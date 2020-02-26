«Тампа» уступила «Торонто» в НХЛ, несмотря на гол Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Мэйпл Лифс» дубль оформил Джон Таварес, а также по разу отличились Джей Маззин и Вильям Нюландер. У хозяев шайбы забросили Патрик Марун, Янни Гурд и российский нападающий Никита Кучеров.

Голкипер «Лайтнинг» россиянин Андрей Василевский отразил 19 бросков.

Для «Тампы» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», а Владислав Гавриков и Артём Анисимов набрали по одному очку.