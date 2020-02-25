«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов набрали по одному очку

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Блю Джекетс» забили Стефан Матто и Ник Фолиньо, оформивший дубль. Владислав Гавриков записал в свой актив голевую передачу.

«Оттава» ответила голами Колина Уайта и Коннора Брауна, оформившего дубль. В активе Артёма Анисимова результативная передача.

В овертайме победу «Коламбусу» принёс гол Эмиля Бемстрёма.

Ранее сообщалось, что Шестёркин и Бучневич попали в ДТП, у вратаря сломано ребро.