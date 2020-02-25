«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву», Гавриков и Анисимов набрали по одному очку
- Артём Анисимов
- Reuters
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
В основное время за «Блю Джекетс» забили Стефан Матто и Ник Фолиньо, оформивший дубль. Владислав Гавриков записал в свой актив голевую передачу.
«Оттава» ответила голами Колина Уайта и Коннора Брауна, оформившего дубль. В активе Артёма Анисимова результативная передача.
В овертайме победу «Коламбусу» принёс гол Эмиля Бемстрёма.
Ранее сообщалось, что Шестёркин и Бучневич попали в ДТП, у вратаря сломано ребро.