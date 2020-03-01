Хет-трик Кузьменко помог СКА разгромить «Витязь» в матче плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.
В составе СКА хет-трик оформил Андрей Кузьменко. Дубль в активе Кирилла Марченко. Ещё одну шайбу забросил Йоонас Кемппайнен.
«Витязь» ответил голом Павла Чернова.
Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ.