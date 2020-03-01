Хет-трик Кузьменко помог СКА разгромить «Витязь» в матче плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над подольским «Витязем» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев льда.

В составе СКА хет-трик оформил Андрей Кузьменко. Дубль в активе Кирилла Марченко. Ещё одну шайбу забросил Йоонас Кемппайнен.

«Витязь» ответил голом Павла Чернова.

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ.