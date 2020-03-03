Победы ЦСКА и «Ак Барса», побоище в матче «Динамо» — «Спартак» и 37 сейвов Сятери: чем запомнились матчи плей-офф КХЛ

Победители конференций ЦСКА и «Ак Барс» стартовали в плей-офф КХЛ с уверенных побед. При этом вратарь армейцев Илья Сорокин установил новый рекорд по числу «сухих» матчей в Кубке Гагарина. В столичном дерби «Динамо» разгромило «Спартак», а хоккеисты обеих команд заработали более ста штрафных минут. А «Сибирь» на выезде переиграла «Нефтехимик» благодаря 37 сейвам Харри Сятери.

100 минут штрафа и разгром от «Динамо»

С наибольшим интересом болельщики ждали в понедельник столичное дерби «Динамо» — «Спартак». Совсем недавно между собой сошлись футбольные команды, а теперь настала очередь хоккейных. Особенно интересно было посмотреть за противостоянием Олега Знарка с бывшим коллективом, который он дважды привёл к победе в Кубке Гагарина.

Казалось, уже в первом матче интрига будет жить до последних секунд, но на деле бело-голубые не оставили сопернику ни единого шанса. Уже в дебюте поединка счёт открыл Дмитрий Яшкин, а окончательно всё стало ясно в концовке второго периода, когда «Спартак» пропустил ещё дважды. После этого тренерский штаб красно-белых решился на замену вратаря, и Юлиус Гудачек уступил место на площадке Павлу Хомченко. Но и резервный голкипер сохранял неприкосновенность недолго и быстро пропустил.

Однако в заключительной 20-минутке на первый план вышли многочисленные разборки между хоккеистами. Началось всё с того, что Вадим Шипачёв ударил локтем в голову Анселя Галимова, за что получил штраф «2 + 10».

После этого потасовки на льду возникали регулярно. Так, до конца игры был удалён защитник красно-белых Максим Гончаров, безжалостно избивший Яшкина. После этого на площадке началась уже настоящая массовая потасовка. В результате в штрафном боксе оказалось пять хоккеистов «Спартака» и шестеро динамовцев. Суммарно же команды заработали больше 100 минут штрафа.

А в концовке встречи оппоненты, наконец, вспомнили о хоккее и обменялись шайбами. Итоговый счёт — 5:1. Таким образом, серия стартовала с достаточно неожиданной разгромной победы коллектива Владимира Крикунова.

Невезение «Автомобилиста» и первая победа «Сибири» в плей-офф за четыре года

Зато матч между четвёртой и пятой командами Восточной конференции, «Автомобилистом» и «Сибирью» соответственно получился куда более конкурентным. И в Екатеринбурге всё закончилось победой гостей. Новосибирцы, пробившиеся в пей-офф впервые за четыре года, подарили своим поклонникам настоящий праздник.

При этом хозяева вполне могут сетовать на крайнюю степень невезения. С первых минут они завладели инициативой и на высоких скоростях принялись штурмовать ворота оппонента. Подопечные же Николая Заварухина действовали строго в обороне.

Тем не менее «Автомобилист» вполне мог забросить пару шайб ещё в первом периоде. Вместо этого отличиться удалось оппоненту. Юусо Пуустинен выкатился на ворота под нулевым углом и сумел переиграть Якуба Коваржа.

После перерыва екатеринбуржцы продолжили штурм, но Харри Сятери буквально стоял стеной. А когда и финн оказывался бессилен, команду спасали стойки ворот, или же нападающие хозяев губили стопроцентные моменты. Наконец, гол Максима Березина судья справедливо отменил из-за игры рукой.

В концовке Андрей Мартемьянов пошёл ва-банк и снял вратаря, но это привело лишь к тому, что «Сибирь» забросила вторую шайбу в пустой створ и сняла все вопросы о победителе матча. Отличиться удалось Евгению Чесалину.

Главным же героем в составе гостей стал Сятери, который отразил все 37 бросков по своим воротам. Ещё два пришлись в стойки ворот команды.

Рекорд Сорокина и дерби Татарстана

Наконец, фавориты, как и накануне, никаких проблем не испытали. Лидеры конференций, «Ак Барс» и ЦСКА, стартовали в плей-офф с уверенных домашних побед. Казанцы в дерби Татарстана оказались сильнее скромного «Нефтехимика».

Уже в дебюте встречи хозяева отличились дважды. Точными бросками отметились Мэтт Фрэттин и Эмиль Галимов. Правда, гостям моментально удалось провести результативную контратаку, которую точным броском завершил Марат Хайруллин.

В результате все вопросы о победителе были сняты лишь в третьем периоде, когда сначала отличился Михаил Глухов, а затем Фрэттин реализовал большинство и оформил дубль.

Без драки не обошлось и в этой встрече. В середине матча Галимов сошёлся в рукопашной с Павлом Порядиным. Судьи достаточно быстро разняли хоккеистов и дали обоим по четыре минуты штрафа.

Что же касается ЦСКА, то победитель Западной конференции в первом матче также одержал победу с перевесом в три шайбы. Правда, красно-синие не позволили «Торпедо» поразить свои ворота.

При этом хозяева быстро забросили дважды, а в начале второго периода увеличили преимущество в счёте, после чего включили энергосберегающий режим. Два балла за результативность удалось набрать Кириллу Капризову.

Любопытно, что голкиперу ЦСКА Илье Сорокину удалось отдать результативную передачу. Но куда важнее, что вратарь вновь отыграл на ноль и записал себе в актив 15-й шатаут в плей-офф КХЛ, что является новым рекордом Лиги. Попутно Илья продлил «сухую» серию до 139 минут и 59 секунд.