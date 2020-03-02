Дубль Петерссона помог «Динамо» разгромить «Спартак» в плей-офф КХЛ

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В первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» крупно обыграло «Спартак».
Дубль Петерссона помог «Динамо» разгромить «Спартак» в плей-офф КХЛ
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Матч, проходивший на «ВТБ Арене» в Москве, завершился победой «Динамо» со счётом 5:1.

У хозяев дубль на счету Андре Петерссона, ещё по шайбе забросили Дмитрий Яшкин, Михал Чайковски и Владимир Брюквин. Единственный гол «Спартака» на счету Анатолия Никонцева.

Счёт в серии — 1:0 в пользу «Динамо». Следующий матч серии пройдёт 4 марта.

Также параллельно первые матчи в своих сериях сыграли ЦСКА и нижегородское «Торпедо» (3:0), а также «Ак Барс» и «Нефтехимик» (4:1).

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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