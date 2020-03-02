Первая звезда матча, 45 голов в сезоне и 1274 очка за карьеру: дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту»

Александр Овечкин оформил дубль и помог «Вашингтону» одержать победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Причём во втором голевом эпизоде ему ассистировали соотечественники Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук. Российский нападающий довёл общее количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 45 и догнал в списке лучших бомбардиров Остона Мэттьюза. Кроме того, он вышел на третье место по количеству шайб, заброшенных на выезде в НХЛ и поднялся на 36-ю строчку по набранным за карьеру очкам.

«Вашингтон Кэпиталз» постепенно приходят в себя после серии поражений в середине февраля. Минувшей ночью команда Тодда Рейрдена взяла верх в третьей игре из четырёх последних, обыграв «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:3. А её главными героями, без сомнения, стали российские нападающие столичных — Александр Овечкин, Илья Ковальчук и Евгений Кузнецов, впервые вышедшие в одном звене и набравшие в сумме шесть очков.

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Уже на четвёртой минуте Райан Донато вывел хозяев вперёд, сумев воспользоваться ошибкой защитников и вратаря соперника. Однако спустя четыре минуты «Миннесота» осталась втроём, и «Вашингтон» получил прекрасную возможность сравнять счёт. Джон Карлсон и Никлас Бекстрём создали пространство для чистого броска Овечкина, занявшего позицию на левом фланге возле синей линии, и капитан не подвёл своих партнёров, направив шайбу в ворота мощным щелчком в касание.

Спустя три минуты Рихард Паник оказался в нужном месте в нужную секунду и обманул Алекса Стэйлока в ближнем бою. Не успели подопечные Дина Эвасона очнуться, как пропустили ещё раз. При этом для болельщиков «Кэпиталз» особо важно было то, кем и как он был организован.

Лишь неделю назад присоединившийся к «Вашингтону» Ковальчук впервые вышел в одной связке с двумя другими российскими нападающими, и новоиспечённая тройка сразу сумела показать себя. Экс-форвард «Монреаля» в контратаке ворвался по правому флангу в зону соперника, не глядя отпасовал накатывавшему по центру Кузнецову, а тот, в свою очередь, мгновенно переадресовал шайбу Овечкину в левый круг вбрасывания, откуда шайбы после бросков Александра с завидной регулярностью залетают в ворота на протяжении последних 15 лет.

Таким образом, Ковальчук заработал первое очко в составе новой команды, а пресс-служба «Кэпиталз» посвятила моменту пост в Twitter, добавив подпись: «The Russian Troika» (русская тройка. — RT).

На 14-й минуте форвард «Миннесоты» Кевин Фиала сократил до минимума отставание своей команды, и первый период завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Однако в его концовке произошёл ещё один примечательный эпизод. Ковальчук совершил опасный проход к воротам Алекса Стэйлока, и нападающему Райану Хартману пришлось прибегнуть к грубому приёму, чтобы его остановить. Он ударил россиянина по рукам, на что тот ответил тычком в лицо.

На льду завязалась потасовка с участием хоккеистов обеих команд, но затем от общей массы отделились Хартман и новичок «Вашингтона» Бренден Диллон. Оба сбросили перчатки и на радость трибун устроили настоящий боксёрский поединок. Как всегда в подобных ситуациях, правда осталась за судьями: виновник эпизода был наказан за удар клюшкой и драку, а Ковальчук получил двойной малый штраф за грубость.

Второй период не был столь богат на события, и ни одному из голкиперов не пришлось капитулировать. А вот в начале третьего Том Уилсон удвоил преимущество гостей и обозначил претензии хозяев на победу. Сделал это форвард не без помощи Кузнецова и Овечкина. Находившийся в чужой зоне спиной к воротам Евгений после перехвата сделал скрытую передачу на капитана, а тот в касание выложил её стоявшему в полном одиночестве партнёру.

«Миннесота» попыталась организовать камбэк, но всё, на что её хватило, это вновь сократить отставание до минимума благодаря индивидуальному мастерству Кевина Фиалы и настойчивости Зака Паризе.

Два гола и результативная передача помогли капитану «Кэпиталз» стать первой звездой матча. Комментируя его итог, форвард скромно отдал должное соотечественникам, поучаствовавшим в оформлении дубля.

«Очень рад за Кови, его игра всё лучше и лучше. Этот клуб и товарищи по команде для него совсем новые, однако весь коллектив пытается помочь ему адаптироваться. И, как видите, ему нравится, и он старается изо всех сил», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Кэпиталз».

Действиями тройки россиян остался доволен и главный тренер столичной команды Тодд Рейрден. Он признался, что изначально не был уверен в том, что перестановки сработают.

«Мне хотелось попробовать Овечкина, Кузнецова и Ковальчука втроём. Мне нравится, что у Ильи в каждом матче много моментов, просто пока ему не удаётся забить. Такого игрока вообще приятно иметь в составе», — цитирует Рирдена сайт НХЛ.

Благодаря дублю в ворота «Миннесоты» Овечкин довёл общее количество заброшенных шайб в нынешнем сезоне до 45 и догнал в списке лучших снайперов Остона Мэттьюса. Помимо этого, он поднялся на третье место по голам, оформленным в выездных матчах НХЛ, сместив с него чеха Яромира Ягра. Теперь в активе россиянина 365 шайб. Первое место в этом списке занимает Уэйн Гретцки (402), второе — Стив Айзерман (362).

Стоит отметить, что, помимо прочего, Александр Великий продолжил восхождение не только в гонке снайперов, но и списке бомбардиров. Набрав 1274 очка в НХЛ за карьеру, он догнал по этому показателю защитника Эла Маккиниса и поднялся на 36-ю строчку в истории лиги. Кроме того, он вышел на чистое пятое место по количеству встреч, в которых ему удавалось забросить две и более шайб (145 матчей). Лидирует в этой категории со 189 играми также Гретцки.