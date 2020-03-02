Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах НХЛ подряд

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.

В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:0) Гусев отметился результативной передачей. Всего за шесть последних матчей он набрал девять очков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» взял верх над «Анахаймом» в НХЛ.