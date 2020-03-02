Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах НХЛ подряд
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
- Reuters
- © Sarah Stier-USA TODAY Sports
В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:0) Гусев отметился результативной передачей. Всего за шесть последних матчей он набрал девять очков.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» взял верх над «Анахаймом» в НХЛ.
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