Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах НХЛ подряд

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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд.
Гусев впервые в карьере набрал очки в шести матчах НХЛ подряд
  • Reuters
  • © Sarah Stier-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (3:0) Гусев отметился результативной передачей. Всего за шесть последних матчей он набрал девять очков. 

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» взял верх над «Анахаймом» в НХЛ.

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