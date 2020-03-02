«Нью-Джерси» взял верх над «Анахаймом» в НХЛ, Гусев отметился результативным пасом
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- © Nick Turchiaro-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Анахайме и завершилась в пользу гостей — 3:0.
В составе «Дэвилз» дубль оформил Павел Заха, а также отличился Нико Хишир. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал результативную передачу.
В следующем матче «Дэвилз» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Дакс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».
Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова помогла «Коламбус Блю Джекетс» победить «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.