«Нью-Джерси» взял верх над «Анахаймом» в НХЛ, Гусев отметился результативным пасом

«Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Анахайме и завершилась в пользу гостей — 3:0.

В составе «Дэвилз» дубль оформил Павел Заха, а также отличился Нико Хишир. Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев сделал результативную передачу.

В следующем матче «Дэвилз» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Дакс» встретится с «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова помогла «Коламбус Блю Джекетс» победить «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ.