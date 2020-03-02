Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер» в НХЛ
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Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Кевин Стенлунд, Райли Нэш, Зак Веренски, Эмиль Бемстрём и Густав Нюквист, а российский защитник команды Владислав Гавриков отметился результативной передачей. У гостей отличились Бо Хорват, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.
Для «Кэнакс» это поражение стало третьим кряду.
Ранее три очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.