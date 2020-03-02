Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» победить «Ванкувер» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Кевин Стенлунд, Райли Нэш, Зак Веренски, Эмиль Бемстрём и Густав Нюквист, а российский защитник команды Владислав Гавриков отметился результативной передачей. У гостей отличились Бо Хорват, Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.

Для «Кэнакс» это поражение стало третьим кряду.

Ранее три очка Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.