Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Кэпиталз» дубль оформил россиянин Александр Овечкин и по разу отличились Рихард Паник и Том Уилсон. Овечкин также отметился результативной передачей. На счету его соотечественника Евгения Кузнецова два голевых паса, а у ещё одного российского форварда «Вашингтона», Ильи Ковальчука, — один.
У хозяев шайбы забросили Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе.
Таким образом, «Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию «Миннесоты».
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Филадельфия Флайерз» в НХЛ, несмотря на два очка Артемия Панарина.