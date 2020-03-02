Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
  • Reuters
  • © Nick Wosika-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил россиянин Александр Овечкин и по разу отличились Рихард Паник и Том Уилсон. Овечкин также отметился результативной передачей. На счету его соотечественника Евгения Кузнецова два голевых паса, а у ещё одного российского форварда «Вашингтона», Ильи Ковальчука, — один.

У хозяев шайбы забросили Райан Донато, Кевин Фиала и Зак Паризе. 

Таким образом, «Вашингтон» прервал трёхматчевую победную серию «Миннесоты».

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Филадельфия Флайерз» в НХЛ, несмотря на два очка Артемия Панарина.

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