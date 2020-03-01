«Рейнджерс» проиграл «Филадельфии» в НХЛ, несмотря на два очка Панарина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Флайерз» отличились Мэтт Нисканен, Шон Кутюрье, Михаэль Раффль, Дерек Грант и Трэвис Конечны. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей. 

У хозяев дубль оформил Мика Зибанеджад, одну шайбу забросил россиянин Павел Бучневич. Другой российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отдал два голевых паса.

«Филадельфия» одержала шестую победу подряд.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей.

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