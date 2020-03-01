Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 13 матчей.
Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей
  • Reuters

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».

Теперь на его счету 57 результативных передач и 89 очков за сезон в целом.

Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд результативности в НХЛ.

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