Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 13 матчей.
- Reuters
Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз».
Теперь на его счету 57 результативных передач и 89 очков за сезон в целом.
Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд результативности в НХЛ.
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