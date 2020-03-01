Панарин продлил свою результативную серию в НХЛ до 13 матчей

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продлил свою результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до 13 матчей.

Reuters

Россиянин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз». Теперь на его счету 57 результативных передач и 89 очков за сезон в целом. Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд результативности в НХЛ.