Панарин сделал голевую передачу и установил личный рекорд результативности в НХЛ

Артемий Панарин продлил свою результативную серию до 12 матчей.

В выездной игре с «Филадельфия Флайерз» россиянин отметился голевой передачей, однако «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение (2:5). Тем не менее сам форвард установил личный рекорд, набрав 88 (32 + 56) очков за сезон. Прежнее достижение Панарина — 87 баллов. Кроме того, в истории клуба лишь Сергей Зубов из россиян набирал большее количество очков (89).

Ранее сообщалось, что Гусев набрал 40-е очко в текущем сезоне НХЛ.